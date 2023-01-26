Залужный: сбито 47 из 55 российских ракет, выпушенных по украинским городам в четверг

На следующий день после того, как Запад пообещал предоставить Украине десятки современных боевых танков, Россия нанесла по украинским городам крупномасштабные ракетные удары.

Как сообщается, в результате этих ударов погиб, по крайней мере, один человек.

Украинские военные заявили, что за ночь были сбиты все 24 беспилотника, использованные Россией в ходе атаки, включая 15, задачей которых было нанесение ударов по украинской столице.

Украинские ПВО сбили 47 из 55 ракет, среди которых была, как минимум, одна гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал», сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Двадцать ракет были сбиты в окрестностях Киева.

Пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что шесть военных самолетов Ту-95 взлетели из Мурманска и запустили ракеты дальнего радиуса действия.

Сообщалось о разрушениях в Винницкой области, а власти Киевской области заявили, что в результате ударов беспилотников и ракет были повреждены критически важные объекты инфраструктуры и жилые дома. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб и двое ранены в результате попадания ракеты в нежилые здания на юге города.

В Одессе, который в среду был объявлен культурным агентством ООН ЮНЕСКО объектом «Всемирного наследия, находящегося под угрозой», российские ракеты повредили энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили власти города как раз в то время, когда там находилась с визитом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Колонна должна была встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить гуманитарную и военную помощь и, возможно, вопрос о том, может ли Франция присоединиться к своим союзникам по НАТО в поставке Украине боевых танков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что главной целью России были энергетические объекты и что удары направлены на то, чтобы лишить украинцев «света и отопления» при температуре в Киеве ниже нуля.

ДТЭК, крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине, заявил, что проводит аварийные отключения электроэнергии в Киеве, окрестностях, а также Одесской и Днепропетровской областях из-за ракетных обстрелов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киевская, Одесская и Винницкая области больше всего пострадали от отключений.