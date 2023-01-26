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Велика Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня

танк Challenger 2
Британія планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня, вони прибудуть до України разом з додатковою артилерійською підтримкою

Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністра оборонних закупівель Британії Алекса Чокла.

«Намір полягає в тому, що це буде наприкінці березня», — сказав він у парламенті, відповідаючи на запитання, коли танки прибудуть в Україну.

За його словами, до цього часу українські військові пройдуть інтенсивну підготовку щодо експлуатації та обслуговування танків. Міністр також заявив, що навчання українських танкістів користуванню та ремонту Challenger 2 розпочнеться 30 січня.

«Забезпечити Україну для витіснення Росії з її території так само важливо, як і озброювати їх для захисту того, що вони вже мають. Разом ми продовжимо підтримувати Україну в переході від опору російським силам до їх вигнання з української землі», — підкреслив він.

26 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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