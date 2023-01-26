Нардеп Тищенко зустрінеться з українською громадою в Таїланді на курорті Польща зможе поставити танки Leopard 2 Україні протягом кількох тижнів » В ходе израильского рейда на Западном берегу убиты несколько боевиков По сообщениям палестинских властей, девять палестинцев, в том числе пожилая женщина, были убиты в результате рейда израильских военных в Дженине, городе на оккупированном Западном берегу Иордана, в целях поиска боевиков-исламистов. Израильские военные заявили, что им удалось предотвратить крупные нападения «террористического отряда» палестинской группировки «Исламский джихад». Представители израильской армии сообщили, что в результате операции трое боевиков были убиты, еще один сдался и был арестован. «Силы безопасности провели операцию по окружению здания, в котором находились подозреваемые, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). — Были обнаружены двое вооруженных подозреваемых, которые пытались скрыться и были нейтрализованы». «Один из подозреваемых, находившийся в здании, сдался силам безопасности. Солдаты инженерно-боевых подразделений ЦАХАЛа вошли в здание, чтобы привести в действие два взрывных устройства, имевшихся у подозреваемых. Там находился еще один вооруженный подозреваемый, который был нейтрализован солдатами на месте происшествия», — сообщили израильские военные. ЦАХАЛ обвинил боевиков в активном участии в планировании и осуществлении многочисленных крупных террористических атак на израильских гражданских лиц и солдат. По словам военных, еще один палестинский боевик открыл огонь по солдатам во время рейда. Израильтяне открыли ответный огонь и, по-видимому, кого-то задели: сейчас ЦАХАЛ изучает сообщения о возможных дополнительных пострадавших.