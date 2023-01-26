В ходе израильского рейда на Западном берегу убиты несколько боевиков

Израильские военные заявили, что им удалось предотвратить крупные нападения «террористического отряда» палестинской группировки «Исламский джихад».
Представители израильской армии сообщили, что в результате операции трое боевиков были убиты, еще один сдался и был арестован.
«Силы безопасности провели операцию по окружению здания, в котором находились подозреваемые, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). — Были обнаружены двое вооруженных подозреваемых, которые пытались скрыться и были нейтрализованы».
«Один из подозреваемых, находившийся в здании, сдался силам безопасности. Солдаты инженерно-боевых подразделений ЦАХАЛа вошли в здание, чтобы привести в действие два взрывных устройства, имевшихся у подозреваемых. Там находился еще один вооруженный подозреваемый, который был нейтрализован солдатами на месте происшествия», — сообщили израильские военные.
ЦАХАЛ обвинил боевиков в активном участии в планировании и осуществлении многочисленных крупных террористических атак на израильских гражданских лиц и солдат.
По словам военных, еще один палестинский боевик открыл огонь по солдатам во время рейда. Израильтяне открыли ответный огонь и, по-видимому, кого-то задели: сейчас ЦАХАЛ изучает сообщения о возможных дополнительных пострадавших.
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