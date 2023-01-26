США требуют от Турции запретить российским авиакомпаниям летать на американских самолетах в страну и из нее

США оказывают давление на Турцию, чтобы турецкие власти запретили российским авиакомпаниям летать в страну и из нее на самолетах американского производства. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, высокопоставленные американские чиновники предупредили Турцию о последствиях (тюремные сроки, штраф и потеря экспортных привилегий) предоставления услуг компаниям из России и Беларуси, а это в том числе дозаправка и предоставление запчастей самолетам, в нарушение экспортного контроля. Это сообщение турецким чиновникам передала помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер во время декабрьского визита в Турцию.

Предупреждение Турции является ключевым тестом для США и их союзников в вопросе долгосрочной изоляции России, либо Москва может найти способ продолжать экономическую деятельность с помощью третьих стран.

Представитель Министерства торговли США заявил, что ведомство не может комментировать конкретные факты. Однако отметил, что Управление по обеспечению соблюдения экспортных правил недавно предупредило зарубежные авиационные компании о соблюдении американского экспортного контроля в отношении обслуживания российских, белорусских и иранских коммерческих самолетов.

Российские авиакомпании продолжают летать на самолетах Boeing вопреки усилиям США и ЕС по их запрету, включая санкции, ограничивающие выход российских самолетов в воздушное пространство западных стран, а также отзыв контрактов на лизинг самолетов и поставку запчастей, необходимых для обслуживания самолетов.

Российские и белорусские авиакомпании с 1 октября 2022 года выполнили более 2100 рейсов в Турцию на самолетах американского производства, включая Boeing. Эти рейсы были совершены из Москвы в Стамбул, Измир, Анталию и другие города, указывает издание со ссылкой со ссылкой на данные Cirium.

После вторжения РФ в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а также запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование и обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.

В начале марта крупнейший американский производитель авиационной техники Boeing прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей, такие же меры предпринял европейский производитель Airbus. В конце мая Bloomberg сообщал, что запасов запчастей у авиакомпаний из России хватит на три месяца.

В то же время Минтранс России предложил не возвращать иностранные самолеты без решения правительственной комиссии. Согласно предложенному документу, возврат судна иностранному лизингодателю должна одобрить специальная правительственная комиссия. Если возврат не разрешен, авиакомпаниям предложено продолжать пользоваться самолетом до окончания срока лизингового контракта, оплачивая его в рублях.