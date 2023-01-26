РФ формує склади за 80-120 км від лінії фронту, нам потрібні ракети більшої дальності – ГУР

Представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення.

За словами представника воєнної розвідки, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

Наразі російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.

«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника».