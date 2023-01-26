Польща зможе поставити танки Leopard 2 Україні протягом кількох тижнів

Про це повідомляє Radio Plus з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Войцеха Скуркевіча.

«Я переконаний, що Польща поставить танки Leopard в Україну протягом кількох тижнів», — сказав він, відповідаючи на запитання, коли в Україну прибудуть танки Leopard 2.

За його словами, щойно українські військові пройдуть навчання, Польща буде «готова передати це обладнання українській стороні».

Крім того, Войцех додав, що Польща інтенсивно створює коаліцію держав на танках, і нагадав, що зараз у Європі перебуває понад 2000 Leopard.

Також на запитання, чи допоможе важка техніка Україні перейти в контрнаступ, політик відповів, що «вжито всіх дій, щоб Україна могла перемогти у війні».

Заступник міністра підкреслив, що згідно з даними розвідки, Росія планує розпочати наступ на Україну і знову «завдасть удару з території Білорусі».