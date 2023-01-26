Politico: страны НАТО обсуждают поставки истребителей Украине

После отправки американских и германских танков в Украину страны НАТО обсуждают поставки Киеву истребителей, несмотря на опасения относительно возможной эскалации конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на военных чиновников и дипломатов.

По словам одного из собеседников издания, ранее Вашингтон заявлял Киеву, что сейчас поставки военных самолетов невозможны. «Это красная линия», но она меняется. Летом так было с HIMARS, которые Киев в итоге получил. Затем то же произошло с вопросом о поставках танков, отметил он.

Однако вопрос об отправке истребителей, пишет издание, будет еще более спорным, чем поставка Киеву танков западного образца, пишет Politico.

Пока о готовности предоставить Украине свои истребители F-16 говорили только Нидерланды. На прошлой неделе министр иностранных дел страны Вопке Хукстра заявил в парламенте, что его кабинет рассмотрит возможность поставки истребителей, если Киев обратится с такой просьбой.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне исключил поставки истребителей Киеву, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Той же позиции придерживается и Вашингтон. Ранее в США заявили, что поставка самолетов «пока исключена».

Кроме того, по мнению экспертов, Украине не совсем подходят самые массовые истребители НАТО — F-16 и F-15 из-за высоких требований к обслуживанию и особенно аэродромам, реконструкцию которых в Украине будет легко отследить российской разведке и нанести по ним удар. Лучше подходят шведские «Гринпен». Однако министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил Politico, что у Швеции “нет немедленных планов по отправке «Гринпен»в Украину”.

По словам собеседников издания , на следующем заседании контактной группы по военной помощи Украине на базе Рамштайн в Германии не будет принято принципиальное решение по поставкам боевой авиации Киеву. Некоторые официальные лица считают, что встреча будет посвящена разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях, когда Украине могут срочно потребоваться истребители.