Пэрис Хилтон стала мамой

Пэрис Хилтон и ее супруг Картер Реум впервые стали родителями: у них родился мальчик. Об этом она сообщила в инстаграме*, опубликовав фото, на котором держит руку малыша.

«Не передать словами, как тебя уже здесь любят», — подписала она фотографию.

Пэрис Хилтон держит руку сына/Instagram*

Ребенка родила суррогатная мать.

«Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга, — рассказала 41-летняя Пэрис Хилтон изданию People. — Мы так рады создавать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу».

Светская львица и икона 2000-х Пэрис Хилтон, дочь миллиардера Ричарда Хилтона, и бизнесмен Картер Реум поженились в 2021 году после трех лет отношений. Церемония прошла в поместье покойного дедушки невесты в Бель-Эйр, свадьбу отмечали несколько дней. Для Хилтон это первый брак.

Пэрис Хилтон и Картер Реум/Instagram*

Пэрис Хилтон еще несколько лет назад признавалась, что мечтает о детях, и говорила, что собирается заняться этим вопросом сразу после свадьбы. В 2020 году она рассказала, что заморозила яйцеклетки по примеру своей бывшей ассистентки Ким Кардашьян. Хилтон также признавалась, что мечтает о близнецах: мальчике и девочке.