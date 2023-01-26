Наступна зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться 14 лютого Житель Германии арестован по подозрению в шпионаже на Россию » Окупанти атакують Луганщину, під вогнем Вугледар та Авдіївка, біля Бахмута бої Минулої доби загарбники вели безуспішні атаки на Лиманському напрямку Луганщини, також відбувся масований обстріл Вугледара та Авдіївки Донеччини, поблизу Бахмута та Соледара області ведуться активні бойові дії — звіти ОВА Луганщина: протягом останньої доби противник на Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки відбиті, зокрема біля Червонопопівки. Ворог обстріляв позиції наших військ в районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Невського. На Куп’янському напрямку вогневого впливу з боку росіян зазнала Стельмахівка. Ситуація в області залишається складною.