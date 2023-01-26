Meta восстановит учетные записи Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграме

В ближайшие недели фейсбук- и инстаграм-аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа будут восстановлены, сообщает компания Meta Platforms Inc. Их заблокировали после беспорядков, устроенных сторонниками Трампа в Капитолии 6 января 2021 года.

До блокировки у Дональда Трампа насчитывалось 34 миллиона подписчиков в фейсбуке и 23 миллиона – в инстаграме.

В корпоративном блоге Meta говорится, что компания «установила новые барьеры для предотвращения повторных правонарушений».

«В случае, если господин Трамп снова опубликует материалы, нарушающие правила, этот контент будет удален, а работа его учетной записи будет приостановлена на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от серьезности нарушения», – написал в блоге Ник Клегг, президент Meta по глобальным вопросам.