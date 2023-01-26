Масована ракетна атака: є влучання

Про це інформували місцеві органи влади й поліція.

Київ та область

Станом на десяту годину ранку рашисти випустили у напрямок Києва понад 15 крилатих ракет.

«Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги», — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Вже о 10:07 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух.

«Вибух у Києві! Будьте в укриттях!» — написав він.

Згодом Кличко уточнив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце.

Пізніше, о 10:39, Київська міська військова адміністрація

повідомила про постраждалих, частина ракети впала в Голосіївському районі столиці.»За попередньою інформацією в Голосіївському районі внаслідок падіння частини ракети загинув чоловік (55 років). Також відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу», — уточнили в адміністрації.

Своєю чергою уламки ворожих ракет були виявлені на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події, розповів керівник поліції Київщини Нєбитов.

Вінниччина

Очільник ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема.

Всі оперативні служби працюють на місці.

Вінницька міська рада своєю чергою закликала не поширювати жодну інформацію про вибухи в місті та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

«Просимо не поширювати жодну інформацію та залишатись в укриттях до відбою тривоги!», — ідеться в повідомленні.

До цього міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомляв про роботу ППО: «Перебувайте у безпечному місці до відбою та зберігайте спокій». А Сергій Борзов писав, що Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

Одещина

Очільник РВА Юрій Крук інформує, на Одещині є пошкодження двох об’єктів енергетичної інфраструктури.

«Шановні мешканці Одеського району, ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл по території України з неба та моря. Вже є інформація про пошкодження 2 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини», — йдеться у зверненні.

Повідомляється, що постраждалих немає.

Над територією Одещини працює ППО.

Дніпропетровщина

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Дніпропетровській області спрацювала ППО.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив: «Є перші збиття ракет росіян».

Своєю чергою Міністерство оборони України закликало не поширювати в мережі роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. У відомстві наголосили, що фотографії та відео не варто відправляти в будь-які телеграм-чати та боти, оскільки ворог уважно моніторить інфопростір.