Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на брифінгу у четвер оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом із допомогою наших союзників і партнерів значно допоможе Збройним Силам України в їхній героїчній боротьбі за захист свободи й суверенітету їхньої нації», — сказала Ананд.

За її словами, Leopard 2 дозволять Україні «звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії».

«Ці танки готові до бою і будуть передані протягом найближчих тижнів. Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками», — уточнила очільниця канадського Міноборони.

Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.