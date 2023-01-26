Дженнифер Лопес рассказала о тайной свадьбе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес в рамках выхода своего нового фильма «Моя пиратская свадьба» (Shotgun Wedding) в интервью журналисту Стиву Харгрейву рассказала о тайной свадьбе с Беном Аффлеком в июле прошлого года. Она отметила, что это была идея ее супруга: таким образом он хотел снять напряжение перед большой церемонией.

53-летняя певица призналась, что свадебные церемонии — это очень большой стресс для нее. Лопес боялась, что что-то пойдет не так, поэтому Аффлек предложил пожениться заранее на тайной церемонии.

«У вас есть все эти ожидания, которые вы не можете контролировать. Поэтому мы с Беном решили пожениться за месяц до этого в Вегасе, — рассказала она. — Это была идея Бена, и я подумала, что она блестящая. Это сняло все напряжение по поводу большой свадьбы, которую мы собирались устроить с нашими семьями».

Большое торжество пара устроила в поместье Бена Аффлека через месяц после тайной церемонии в Лас-Вегасе.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в 2001 году и вскоре начали встречаться. Они были помолвлены, однако свадьба была отменена, а вскоре звезды расстались. Позже Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, и их брак продлился 13 лет: у них две дочери и сын. Лопес была замужем за Марком Энтони, у них двое общих детей.

Спустя 17 лет после отмены помолвки Лопес и Аффлек возобновили отношения, а весной 2022 года Бен повторно сделал возлюбленной предложение.