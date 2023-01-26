Велика Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня Нардеп Тищенко зустрінеться з українською громадою в Таїланді на курорті » Через значні руйнування енергооб’єктів на Одещині кілька днів діятимуть екстрені вимкнення світла Російські окупанти під час масованої ракетної атаки 26 січня пошкодили енергоінфраструктуру Одеської області, внаслідок чого світла може не бути до кількох днів Про це повідомила пресслужба ДТЕК. «Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб’єкти», — йдеться в повідомленні. Станом на 15:00 відомо, що працівники відновили електропостачання критичної інфраструктури Одеси. «Удалось заживити всі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру міста», — пише пресслужба. Загалом на Одещині ситуація залишається складна, діють екстрені відключення світла.