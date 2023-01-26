Через значні руйнування енергооб’єктів на Одещині кілька днів діятимуть екстрені вимкнення світла

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
«Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб’єкти», — йдеться в повідомленні.
Станом на 15:00 відомо, що працівники відновили електропостачання критичної інфраструктури Одеси.
«Удалось заживити всі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру міста», — пише пресслужба.
Загалом на Одещині ситуація залишається складна, діють екстрені відключення світла.
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