Заступник голови ГУР назвав умову для українського контрнаступу

Про це Вадим Скібіцький заявив у коментарі для CNN.

Він поінформував, що росіяни розосередили військові поставки по всій території РФ, зокрема «усе переміщується в південні регіони через Кримський півострів», з логістичних вузлів Ростовського регіону.

«Якщо ви питаєте, що критично для Російської Федерації, то центри тяжіння — це саме хаби, і по них потрібно бити, щоб порушити всілякі системи постачання», — сказав Скібіцький.

За його повідомленням, російські системи матеріально-технічного забезпечення розташовані на відстані від 80 до 120 кілометрів від лінії фронту, тож Україні потрібні ударні системи з більшим радіусом дії, аби уразити їх.

«Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об’єктів не тільки на передовій, а й на відстані в 100-150 кілометрів, у тилу противника», — зазначив заступник голови ГУР і додав: «Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти ворога».