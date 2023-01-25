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Заступник голови ГУР назвав умову для українського контрнаступу

Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що для українського контрнаступу чи наступальної операції потрібно бити у глибину тилу РФ, для цього ЗСУ необхідна далекобійна зброя

Про це Вадим Скібіцький заявив у коментарі для CNN.

Він поінформував, що росіяни розосередили військові поставки по всій території РФ, зокрема «усе переміщується в південні регіони через Кримський півострів», з логістичних вузлів Ростовського регіону.

«Якщо ви питаєте, що критично для Російської Федерації, то центри тяжіння —  це саме хаби, і по них потрібно бити, щоб порушити всілякі системи постачання», — сказав Скібіцький.

За його повідомленням, російські системи матеріально-технічного забезпечення розташовані на відстані від 80 до 120 кілометрів від лінії фронту, тож Україні потрібні ударні системи з більшим радіусом дії, аби уразити їх.

«Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об’єктів не тільки на передовій, а й на відстані в 100-150 кілометрів, у тилу противника», — зазначив заступник голови ГУР і додав: «Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти ворога».

25 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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