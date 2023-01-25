 
«  
  »

Защитники Соледара покинули город — ВСУ

Защитники полностью оставили город Соледар Донецкой области, сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый  «ВВС News Украина»

«Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны».

По его словам, защитники Соледара сотворили настоящий подвиг несмотря на преимущество врага в 3 — 5 раз, мощно держали свои позиции. «Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах», — подчеркнул он.

25 января, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  