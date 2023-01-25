«Вагнер» зазнає величезних втрат: кількість могил на кладовищі зросла в 7 разів за 2 місяці

Кладовище, яке використовується ПВК «Вагнер» для поховання вбитих найманців у станиці Бакинська Краснодарського краю, за останні кілька місяців збільшилося в 7 разів пише видання The New York Times, яке проаналізувало супутникові знімки та відеозаписи

«Цвинтар, який розширився, – рідкісне візуальне свідчення, яке показує, якої шкоди завдає «Вагнеру», особливо його рядовим бійцям, вторгнення в Україну.

На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійців «Вагнера», і ця кількість збільшилася майже у 7 разів порівняно з тим, що було видно на супутникових знімках лише два місяці тому».

Видання зазначає, що збільшення території цвинтаря збігається з кривавим наступом російських солдатів і найманців з метою закріпитися на сході України.

Уряд США стверджує, що втрати «Вагнера» на полі бою «нараховують тисячі і що 90% з них – це ув’язнені, які були завербовані для участі в бойових діях в обмін на звільнення з в’язниці».

Про існування могил, розташованих неподалік від основного тренувального центру «вагнерівців» у селищі Молькіно, уперше стало відомо в грудні 2022 року від активіста і колишнього офіцера ВПС Росії Віталія Вотановського.

На відео з однієї з колоній, яке з’явилося у вересні, Пригожин вербував ув’язнених і заявляв, що тіла загиблих ховають на «алеях героїв» у різних містах, а також «біля каплиці «ПВК Вагнера»».

NYT зазначає, що фотографії Вотановського також дають уявлення про те, хто воював і вмирав за «Вагнера» в останні місяці. Щонайменше 16 імен і дат народження, які можна побачити на могильних плитах, були знайдені в онлай базах даних людей, засуджених за злочини в Росії.

Зазначається, що багато хто, ймовірно, загинув у боях за українські міста Бахмут і Соледар, де найманці та російські військові зазнали великих втрат за останні чотири місяці.

Повідомляється, що це не всі поховання – багатьох загиблих окупантів кремують. NYT нагадав про відеозапис, на якому Пригожин відвідав каплицю «Вагнера», розташовану приблизно за 8 миль (12,87 км) від кладовища. На кадрах було видно ряди чорних стін із відсіками, типовими для поховання кремованих останків. Кожен відсік має ідентифікаційний номер і відображає бойові нагороди загиблого.

Зазначається, що «The Times» нарахувала біля каплиці 21 стіну, кожна з яких містить 42 відсіки.

Це дає змогу припустити, що сотні загиблих бійців «Вагнера» або поховані, або, принаймні, увічнені біля каплиці.

NYT підкреслює, що незрозуміло, чи були всі ці бійці вбиті в Україні чи в інших місцях, але ці кадри дають рідкісне уявлення про масштаби втрат ПВК «Вагнер».