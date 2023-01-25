В Замбии и Танзании оплакивают убитых в Украине бойцов ЧВК «Вагнер»

Сотни жителей Лусаки приняли участие в поминальной службе по замбийскому студенту, погибшему в Украине при участии в боевых действиях на стороне России.

Тем временем, Танзания подтвердила гибель другого студента, который также был завербован в России.

Члены семьи выглядели подавленными, когда проходили мимо гроба с телом Лемекани Ньиренды в Баптистской церкви Лусаки, где 23-летний мужчина был обычным прихожанином до переезда в Россию для изучения ядерных технологий.

Ньиренда был завербован российской ЧВК «Вагнер» в прошлом году, когда находился в тюрьме за преступление, связанное с наркотиками, и был отправлен воевать в Украину.

Его смерть в сентябре вызвала дипломатическую ссору, в ходе которой Замбия потребовала от Кремля срочных разъяснений.

Между тем, во вторник Танзания подтвердила, что еще один студент, Немес Таримо, был убит, после того как он также был завербован в тюрьме ЧВК «Вагнер».

«Когда Таримо отбывал тюремное заключение, ему дали возможность присоединиться к российской армейской группе “Вагнер” за деньги и пообещали, что он будет освобожден после войны», – заявила министр иностранных дел Танзании Стергомена Такс.

«Таримо согласился, его вывезли в Украину, где он был убит 24 октября», – добавила она.