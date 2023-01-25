В Замбии и Танзании оплакивают убитых в Украине бойцов ЧВК «Вагнер» Генсек НАТО: Росія планує нові наступи, Україні потрібно більше зброї » В Испании задержан подозреваемый в рассылке бомб по почте на объекты, связанные с поддержкой Украины Испанская полиция сообщила о задержании на севере страны 74-летнего мужчины в связи с событиями в ноябре и декабре 2022 года, когда в разные учреждения, в том числе в посольства Украины и США в Испании, приходили бомбы, отправленные по почте. 30 ноября в результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один сотрудник посольства. На следующий день испанские силы безопасности обнаружили в дипломатической корреспонденции еще три взрывных устройства, аналогичных тому, что взорвалось в посольстве Украины. Одно из было них отправлено по почте в спутниковый центр Европейского союза под Мадридом, другое — перехвачено в американском посольстве в испанской столице. Тогда же выяснилось, что 24 ноября похожую «заминированную бандероль» получил по почте премьер-министр Испании Педро Санчес. Американская пресса на этой неделе цитировала источники в спецслужбах США и европейских стран, утверждавшие, что за рассылкой бомб в Испании стоят офицеры российской военной разведки, руководившие базирующейся в России группой боевиков расистского толка. Как сообщала New York Times (требуется подписка) со ссылкой на американских чиновников, следователи изучают возможную связь терактов с «Русским имперском движением» — радикальной группировкой, имеющей членов и соратников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.