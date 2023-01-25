SpaceX впервые провели тест полной заправки системы Starship-SuperHeavy

SpaceX продолжает подготовку 120-метровой ракеты и корабля Super Heavy и Starship к первому орбитальному запуску. На базе в Бока-Чике в Техасе были проведены важные испытания – полная загрузка первой ступени и корабля жидким кислородом и метаном. Также инженеры компании провели репетицию многих процедур, предшествующих старту. Была проверена полная последовательность обратного отсчета и подготовительных предполетных шагов.

Ранее Илон Маск заявлял, что первый орбитальный полет может состояться уже в феврале. Но до этого момента нужно провести еще одно важное испытание – статический прожиг всех 33 двигателей Raptor, установленных на первой ступени Super Heavy. До сих пор во время тестов запускались максимум 14 двигателей одновременно. Все свои шесть двигателей Raptor корабля Starship уже прошли тестирование прожигом.