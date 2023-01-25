Ще на пів року: посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти РФ

Посли Європейського союзу ще на пів року схвалили продовження усіх застосованих ЄС економічних санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Посли ЄС офіційно дали “зелене світло” для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців”, – йдеться в повідомленні.

Перші санкції застосували у 2014 році після початку агресії РФ проти України, їх суттєво розширили з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.