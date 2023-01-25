Премьер-министр Японии заявил о «самой сложной» обстановке со времен Второй мировой войны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в регионе сложилась самая напряженная обстановка со времен Второй мировой войны, и пообещал заниматься наращиванием военного потенциала в рамках новой стратегии в области безопасности в следующие пять лет.

Правительство Кисиды в декабре одобрило ключевые реформы в сфере безопасности и обороны, включая создание потенциала для контрудара, что знаменует отход от послевоенного принципа, согласно которому Япония допускала лишь самооборону.

Япония заявила, что нынешнего развертывания перехватчиков ракет недостаточно для защиты от стремительного совершенствования вооружений в Китае и Северной Корее.

В своем выступлении в парламенте Кисида заявил, что приоритетным направлением должна быть активная дипломатическая работа, но «для ее поддержки нужна оборонительная мощь».

По его словам, новая стратегия Японии в области безопасности основывается на реалистичном моделировании «в условиях самой напряженной и сложной обстановки со времен Второй мировой войны, когда возникает вопрос, можем ли мы защитить жизнь людей в чрезвычайной ситуации».