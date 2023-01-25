Генсек НАТО: Росія планує нові наступи, Україні потрібно більше зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу посилити підтримку Києва, в тому числі танками та іншою важкою технікою.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt, пише «Європейська правда».

«Немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою мету — домінувати в Україні. Ніщо не вказує на те, що він готується до миру. Він готовий пожертвувати десятками тисяч російських солдатів у цій абсолютно невиправданій війні. Він мобілізував понад 200 тисяч військових, планує мобілізувати ще більше і активно працює над тим, щоб отримати більше зброї від інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея. Ми знаємо, що Росія планує нові наступи, і ми повинні бути до них готові. Ось чому так важливо, щоб ми продовжували посилювати нашу підтримку України», — сказав Столтенберг.

За його словами, більшість воєн закінчуються за столом переговорів, але те, чого Україна може досягти в таких переговорах, нерозривно пов’язане з військовою ситуацією.

«Тому якщо ми хочемо знайти рішення, за якого Україна виживе як суверенна і вільна країна, то діяти необхідно вже зараз. Більше важкої техніки для України є абсолютно необхідним. Ось чому я вітаю будь-яке оголошення про постачання основних бойових танків в Україну», — сказав генсек.

Столтенберг також вважає, що на даний момент ризик застосування Росією ядерної зброї низький.

«Але російська ядерна риторика є абсолютно безвідповідальною. Вона небезпечна. Росія повинна знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти, і тому її ніколи не слід розв’язувати. Звичайно, ми дуже уважно стежимо за тим, що робить Росія, і поки що не бачимо жодних змін у російських ядерних силах. Якби це було так, ми б, звичайно, відреагували», — сказав він.