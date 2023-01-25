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До України з-за кордону за добу приїхали 30 тис. людей, стільки ж – виїхали

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Упродовж минулої доби, 24 січня, західні кордони України з ЄС і Молдовою перетнули 60 тисяч людей і 17 тисяч транспортних засобів

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.

Так, за інформацією прикордонників, з України минулої доби вибули 30 тисяч людей. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу також 30 тисяч людей, з них 27 тисяч – українці.

Також за добу оформлено 62 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону України затримано шість чоловіків, троє з яких намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще троє – затримані поза ними.Також через кордон не пропущено двох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.

  • Станом на ранок середи, 25 грудня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги із 95 автівок та 1 автобуса, пішоходів не було.
25 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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