До України з-за кордону за добу приїхали 30 тис. людей, стільки ж – виїхали

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.

Так, за інформацією прикордонників, з України минулої доби вибули 30 тисяч людей. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу також 30 тисяч людей, з них 27 тисяч – українці.

Також за добу оформлено 62 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону України затримано шість чоловіків, троє з яких намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще троє – затримані поза ними.Також через кордон не пропущено двох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.