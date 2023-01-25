Чистка канализационных труб

Поступающая вода и переносимые ею примеси оседают на внутренних стенках канализационных труб, уменьшая со временем их диаметр и нередко вызывая засоры. Для противодействия этому и поддержания бесперебойной работы канализации рекомендуется регулярно очищать ее от отложений и загрязнений. Наиболее часто применяемыми способами очистки канализации являются напорный и механический способы. Первый особенно хорошо работает в системах коммунальной канализации, для труб большого диаметра, с малым количеством колен. Последний рекомендуется для использования в жилых и коммерческих зданиях, для труб меньшего диаметра и труднодоступных мест, а также для труб в плохом состоянии.

Это работа с использованием специальных приспособлений и правильно подобранных спиралей, головок и чистящих насадок различного диаметра, в зависимости от того, с какой трубой мы имеем дело, насколько она загрязнена и нет ли в ней засора. Высокая скорость вращения головок позволяет не только тщательно очищать трубу, но и разбивать любые засоры и устранять препятствия. Эти головки вставляются в канализационные магистрали при ревизии или разборке унитаза. В зависимости от того, какое оборудование есть у компании, дальность уборки может достигать даже нескольких десятков метров.

Наша Сервисная Компания GS-Service поможет осуществить ремонт. С помощью специализированного оборудования внутри труб удаляются загрязнения, накипь, ржавчина и жиры. На каждом этапе работы используется инспекционная камера, чтобы оценить, удовлетворительна ли степень очистки. Частота, с которой следует проводить чистку санитарно-технической системы в здании, зависит от многих факторов. В основном это зависит от того, соблюдены ли правильные уклоны, благодаря которым вода и нечистоты стекают свободно. Компания GS-Service https://gs-service.com.ua/ru/ поможет получить чистую канализацию. Если уклоны слишком малы, может случиться так, что на фрагментах труб начнут образовываться «лужи», в них оседают загрязнения, что может привести к засорам в этих местах. Вторым крайне важным фактором является правильное использование сантехнической установки – не бросать в нее вещи, которых там быть не должно. Третьим важным элементом является соответствующая адаптация диаметра трубы к размеру здания и количеству людей, использующих установку. Если хотя бы один из этих элементов вызывает у нас сомнения, мы должны позаботиться о регулярных проверках нашей сантехники.