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Берлин начал расследование в отношении «Русского дома»

Культурный центр является частью российского ведомства, против которого были введены санкции ЕС

Берлинская прокуратура сообщила о начале предварительного расследования в отношении «Русского дома» – культурного центра, который является частью российского правительственного ведомства, оказавшегося под санкциями ЕС.

Расследование Reuters показало, что, несмотря на санкции, «Русский дом» закупил авиабилеты для двух пророссийских активистов, живущих в Германии, чтобы они могли поехать на конференцию в Москве, поддерживаемую Кремлем.

«Могу подтвердить, что в отношении “Русского дома” была подана жалоба и начато расследование», – заявила представитель берлинской прокуратуры Карен Зоммер в ответ на запрос Reuters.

Она не ответила на конкретные вопросы Reuters о сути расследования или о том, что послужило его причиной, отметив, что расследование находится на предварительной стадии, и в настоящий момент дополнительная информация не может быть предоставлена.

25 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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