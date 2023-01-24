В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует госресурсы для своего обогащения — посол США

В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения, США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении реформ, подчеркнула посол США Бриджит Бринк.

“Вчера президент Зеленский сказал, что сила общества и государства основывается на правосудии, на справедливости. Он подчеркнул роль журналистов и правоохранителей, и сказал, что не может быть возврата к прошлому. И США полностью поддерживают это. В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для своего обогащения. Госресурсы должны служить народу, о чем подчеркивала Александра Матвийчук в своих выступлениях”, — сказала Бринк на вступительном слове перед лекцией лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук, которую проводит Киевский форум по безопасности.

Посол отметила, что одна из причин, почему голос Матвийчук так сильно звучит, заключается в том, что будущее не может строиться без ответственности, справедливости и поддержки прав человека.

Также Бринк выразила надежду, что украинское общество и правительство Украины мобилизуются после уроков прошлого и потерь, которые им пришлось перенести в том числе из-за войны.

“Мы в США будем продолжать помогать Украине в реформах, чтобы удостовериться, что институции работают в интересах многих, а не некоторых. Чтобы уйти от коррумпированных интересов и продолжить строить правительство, прилагаемого усилия, чтобы все имели возможности для успеха. Это ценности, которые мы разделяем”, — подчеркнула она.

Посол добавила, что этот процесс бесконечен, поскольку демократия требует постоянных усилий и неустанной решимости.

Также Бринк подчеркнула, что РФ не имеет права диктовать другим странам их политику, границы или будущее, а народ Украины не может быть разделен империалистическими амбициями.

“США гордятся тем, что Украина является нашим другом и партнером. Мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого мира и украинцев — в достижении справедливого будущее. И после мы поможем Украине и украинцам построить справедливое будущее”, — заверила она.