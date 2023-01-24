США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним Силам, — речник Юрій Ігнат.

США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним Силам, — речник ВПС Юрій Ігнат.

«Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії. Авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України, керівництво Міністерства оборони. Цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах».

«Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки».

За данними західних аналітиків, вірогідно таким літаком стане F-16, повідомила служба CNN у випуску новин в понеділок. Однак на данний момент передача цієї зброї для ЗСУ поки що остаточно не схвалена.