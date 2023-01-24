Союзники радять Україні переключитися з Бахмута на південь

«Американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники».

Повідомляється, що протягом майже 6 місяців захисники йдуть «нога в ногу» з росіянами на бахмутському напрямку. Внаслідок інтенсивних обстрілів місто майже повністю зруйноване.

«Це жорстокий і виснажливий бій», — заявив високопоставлений представник західної розвідки, додавши, що кожна сторона обмінюється 100 — 400 метрами землі на день і майже щодня обмінюється кількома тисячами артилерійських пострілів.