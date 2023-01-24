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Шон Пенн представит фильм об Украине на Берлинском кинофестивале

Шон Пенн

Фильм «Сверхдержава» представлен как «хроника кинопроекта», в который вносились изменения под воздействием текущих событий

Американский актер и режиссер Шон Пенн представит снятый в Киеве документальный фильм с участием президента Украины Владимира Зеленского на Берлинском кинофестивале, сообщили его организаторы.

Программа фестиваля была представлена в понедельник.

Берлинский кинофестиваль, или Берлинале, как его еще называют, пройдет с 16 по 26 февраля и совпадет с первой годовщиной российского вторжения в Украину.

Фильм Пенна «Сверхдержава» (Superpower) представлен как «хроника кинопроекта, который реальность вынудила изменить на что-то менее контролируемое, но более значимое».

Этот фильм будет одним из самых заметных фильмов на украинскую тематику, включенных в программу 73-го ежегодного фестиваля.

24 января, 2023 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина, Шоу-бизнес

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