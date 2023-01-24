Шон Пенн представит фильм об Украине на Берлинском кинофестивале

Фильм «Сверхдержава» представлен как «хроника кинопроекта», в который вносились изменения под воздействием текущих событий
Американский актер и режиссер Шон Пенн представит снятый в Киеве документальный фильм с участием президента Украины Владимира Зеленского на Берлинском кинофестивале, сообщили его организаторы.
Программа фестиваля была представлена в понедельник.
Берлинский кинофестиваль, или Берлинале, как его еще называют, пройдет с 16 по 26 февраля и совпадет с первой годовщиной российского вторжения в Украину.
Фильм Пенна «Сверхдержава» (Superpower) представлен как «хроника кинопроекта, который реальность вынудила изменить на что-то менее контролируемое, но более значимое».
Этот фильм будет одним из самых заметных фильмов на украинскую тематику, включенных в программу 73-го ежегодного фестиваля.
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