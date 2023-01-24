Чехия: новые санкции ЕС должны нанести удар по российскому производству оружия

Во вторник министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен ввести дополнительные санкции против российского технологического сектора, чтобы ограничить возможности Москвы производить оружие и ракеты, которые она использует для ведения войны в Украине.

Кроме того, Липавский призвал ужесточить санкции, закрыв лазейки для тех, кто их обходит, а также расширить санкции против российских пропагандистских СМИ.

По мнению главы чешского МИД, в новый пакет санкций не удастся ввести запрет на торговлю алмазами и сотрудничество в области ядерной энергетики с Россией, из-за особых интересов Бельгии и Венгрии в этих сферах.

Эти заявления прозвучали после состоявшегося в понедельник согласования главами МИД стран ЕС выделения новых 500 миллионов евро на военную помощь Украине, и обсуждение дополнительных санкций против России, которые войдут в 10-й санкционный пакет.

Липавский считает, что ЕС должен «искать новые и творческие способы усиления наших санкций… чтобы уменьшить способность [России] производить оружие, ракеты, используемые для обстрелов критической инфраструктуры Украины.

Некоторые европейские политики полагают, что необходимо усилить давление на Германию с целью поставок Киеву танков Leopard германского производства.

Канцлер Германии Олаф Шольц пока отказывается от этого шага, а некоторые германские официальные лица предупреждают о риске эскалации войны.

«Я надеюсь, что Германия хотя бы разрешит экспорт другим странам… Это нельзя считать эскалацией», — заявил Липавский, добавив, что страны ЕС уже предоставляют Украине другие типы танков, а также занимаются их ремонтом.

Польша уже обратилась к Германии с официальным запросом на реэкспорт танков Leopard в Украину.

В четверг и пятницу в Праге пройдут переговоры на уровне экспертов с делегатами из Германии, Нидерландов, Польши и стран Балтии, заинтересованных в создании специального международного трибунала для судебного преследования высшего политического и военного руководства России за вторжение в Украину.