Британская разведка: внутри российского военного командования продолжаются разногласия

Генерал-майор Михаил Теплинский больше не является одним из ключевых командующих в войне в Украине, пишет британская разведка в своей ежедневной сводке на 335-й день войны.

А ведь он отвечал за довольно успешное отступление от Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года, и в России его хвалили как способного и прагматичного командира, добавляют в министерстве обороны Великобритании.

В последнее время было много слухов, что Теплинский потерял в том числе и руководство ВДВ — одним из ключевых родов войск, бойцы которого активно участвуют в войне в Украине. О его отставке сообщали «военкоры» русских оккупантов Александр Гладков и Юрий Котенок, ссылаясь на свои источники.

Отстранение Теплинского — скорее всего, еще один признак продолжающихся разногласий внутри руководства российской операцией в Украине.

Генерал Валерий Герасимов пытается взять всю кампанию под свой личный контроль, считает британская разведка.