АЕС на підконтрольній Україні території забезпечують близько 55% загального споживання електрики в країні

Про це інформує пресслужба Енергоатому.

«24 січня 2022 року, 8 блоків українських АЕС на підконтрольній державі території функціонують на максимальній номінальній потужності та забезпечують близько 55% від загального споживання електроенергії в країні», — ідеться в повідомленні.

Зазначають, що всі вісім блоків працюють на максимальній потужності. Найбільші обсяги електроенергії наразі генерує Південноукраїнська АЕС.

Водночас наголошують, що один із блоків Енергоатому перебуває на плановому ремонті. Він проводиться раз на чотири роки, щоб забезпечити ядерну та радіаційну безпеку.

У пресслужбі також додали, що Запорізька АЕС, яка зараз окупована росіянами, продовжує постійно споживати електроенергію з енергосистеми України на власні потреби. Утім усі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, а окупанти блокують їхнє включення.