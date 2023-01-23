На Південь ворог підтягує сили, щоб компенсувати потужні втрати Буданов повідомив, що Кірєєва вбили в автомобілі СБУ » В результате стрельбы в Монтерей-Парке под Лос-Анджелесом погибли 10 человек Десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк, сообщила местная полиция. Стрелка все еще ищут. Капитан Эндрю Мейер из департамента шерифа округа Лос-Анджелес сообщил о десяти погибших. «Еще как минимум десять пострадавших были доставлены в местные больницы и находятся в различных состояниях — от стабильного до критического», — сказал он. Инцидент произошел после 22:00 по местному времени в субботу. Вечером в субботу в городе тысячи людей собрались на фестиваль, посвященный наступающему Новому году по лунному календарю. Мужчина, разыскиваемый за убийство 10 человек и ранение еще 10, все еще на свободе, сообщила полиция в воскресенье, более чем через пять часов после нападения. «Подозреваемый скрылся с места преступления и остается на свободе», — сказал журналистам капитан Мейер. По словам Мейера, пока непонятно, знал ли подозреваемый своих жертв и было ли это нападение целенаправленным. «Мы рассмотрим все возможные варианты», — сказал он, добавив, что следователи изучают записи с камер наблюдения. На видео в социальных сетях видно, что в городе, расположенном примерно в 13 км к востоку от Лос-Анджелеса, находится множество полицейских. Один из очевидцев рассказал газете Los Angeles Times, что в его ресторан забежали три человека и попросили запереть дверь, поскольку где-то рядом на улице человек открыл стрельбу. По их словам, это был мужчина с полуавтоматической винтовкой и большим количеством патронов, и он несколько раз перезаряжал оружие. Местный житель Вонг Вей рассказал Los Angeles Times, что его подруга была в танцевальном клубе и находилась в туалете, когда началась стрельба. Когда она вышла, то увидела мужчину с винтовкой, который вел беспорядочную стрельбу, а также тела трех человек, в том числе двух женщин. Ежегодный фестиваль Лунного Нового года в Монтерей-Парке обычно длится все выходные и собирает до 100 тысяч посетителей. В городе живет около 60 тысяч человек, в том числе значительная азиатская община. В субботу праздничные мероприятия должны были закончиться в 21:00 по местному времени.