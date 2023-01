У ГУР розповіли, як змінюється тактика РФ » В организации терактов в Испании подозревают ГРУ России В организации рассылки «почтовых бомб» в Испании в ноябре-декабре прошлого года следствие подозревает Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Об этом говорится в материале The New York Times. Американское издание ссылается на близких к расследованию «официальных лиц США», пожелавших говорить на условиях анонимности. По их словам, выйти на след рассылавших бомбы удалось благодаря скоординированным действиям полиции Испании, американской и британской разведок. Согласно полученным данным, исполнителями терактов являются связанные с ГРУ члены ультраправого «Русского имперского движения», которое базируется в Санкт-Петербурге, но «агенты которого действуют по всей Европе». Испанская полиция выявила их через связь с местными ультраправыми движениями. Курировали же действия исполнителей, по данным следствия, офицеры воинской части 29155 при центре подготовки специалистов ГРУ на востоке Москвы. Ранее спецслужбы европейских стран обвиняли служащих этого подразделения во взрывах складов боеприпасов в Чехии в 2014-м году, покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015-м году, попытке государственного переворота в Черногории в 2016-м году и отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018-м году. Россия причастность к этим преступлениям отрицает. Близкие к испанскому расследованию лица утверждают, что целью рассылок «почтовых бомб» было предупреждение европейским политикам: Россия может осуществлять теракты в столицах государств-членов НАТО, которые оказывают военную помощь Украине. Не случайно одна из бомб была отправлена в офис испанской компании Instalaza, которая, в частности, производит гранатомёты, поставляемые украинской армии. Один из источников The New York Times заявил, что президент России Владимир Путин «предоставил своей военной разведке широкую свободу действий для разработки и проведения тайных операций в Европе», однако пока неясно, в какой степени лично он был вовлечён в операцию со взрывами писем. Российские официальные лица материал американского издания пока не комментировали. Пресс-секретарь посольства Испании в Вашингтоне отказалась от комментариев, сославшись на продолжающееся расследование.