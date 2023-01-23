Росія може здійснити новий наступ на будь-якому напрямку, — Зеленський

Попри велику кількість втрат, командування РФ продовжує постійно ставити різні завдання перед своїми військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський.

«Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на півдні чи сході. Він (Путін, — ред.) же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей», — зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що кремлівський диктатор продовжує відправляти на смерть тисячі росіян.

«Його діти не воюють, його діти не помирають, його діти не страждають. А де його діти й онуки? Може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Чи вони на окупованих територіях стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди будуть жити. Ціна цієї війни — це чужі жертви, не Путіна», — додав президент України.