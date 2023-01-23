Пральна машина не запускається? з’ясовуємо причини

Якщо ваша пральна машина не запускається, зараз саме час розібратися. Виконуйте регулярне технічне обслуговування, перевіряйте звичайних підозрюваних та озброїться мультиметром. Якщо проблема глибша, ніж ви готові зайнятися своїми руками, не хвилюйтеся. Майстри які роблять ремонт пралки та побутової техніки можна знайти у СЦ «Вінниця Ремонт».

Можливо, ви вже знаєте кілька порад щодо щоденного догляду за пральною машиною. Ви знаєте, як використовувати правильний миючий засіб, протирати ущільнювач дверей і, можливо, навіть вирівнювати ніжки. Але що робити, якщо пральна машина взагалі не запускається? Звичайно, ваше рішення залежить від того, що пішло не так.

Отже, сьогодні ми допоможемо вам вивчити найпоширеніші причини, через які пральні машини перестають запускатися, і що ви можете з цим поробити.

Перевірте вилку живлення та вимикач

Причина номер один, через яку ваша пральна машина раптово перестала працювати, полягає в тому, що вона не має живлення. Це може статися з кількох причин, але є лише два рішення. Почніть із перевірки наявності штепсельної вилки за пральною машиною. Дивно часто, коли пральна машина тремтить, вона висмикує власну вилку зі стіни. Це зупинить роботу досить швидко, і, швидше за все, це станеться, якщо ваша пральна машина зупиниться під час циклу. Виделка може бути просто ослаблена в стіні, тому уважно придивіться і вставте вилку, щоб переконатися.

Іншим варіантом раптового відключення живлення вашої пральної машини є перевернутий вимикач. Вимикач спрацьовує, коли один ланцюг перевантажений або подачею, або на вимогу. Наприклад, включення двох пристроїв в один і той же ланцюг може призвести до спрацювання вимикача. Як удар блискавки або стрибок напруги. Знайдіть коробку з вимикачем та відкрийте її. Усі вимикачі мають бути перевернуті в одному напрямку (іноді два стовпці мають протилежний напрямок). Якщо один вимикач знаходиться в центрі або вказує не на той бік, переверніть його у положення «вимкнено», а потім у положення «увімкнено», щоб відновити живлення.

Перевірка перемикача кришки/двері

Пральна машина не запуститься, якщо думає, що двері відчинені. Пральна машина викидає багато води, незалежно від того, чи є у вас модель з вертикальним або фронтальним завантаженням. Щоб зробити це безпечно, пральна машина замикає кришку або дверцята під час виконання циклів. Звичайно, вона не може цього зробити, якщо двері відчинені, тому пралка не запуститься. Пральна машина знає, що дверцята відчинені за допомогою перемикача кришки/двері, який має язичок тиску, який визначає, коли дверцята закриті, і можна безпечно розпочати цикл прання.

Якщо перемикач кришки/двері зламаний, він ніколи не надсилає сигнал «закрито», і ваша пральна машина ніколи не думає, що її можна запускати.

Несправний пусковий перемикач або таймер

Однією з найскладніших проблем може бути несправний пусковий перемикач або несправний таймер. Як ви могли здогадатися, пусковий перемикач це кнопка, яку ви натискаєте, щоб запустити пральну машину. Таймер це те, що контролює, який цикл виконується, а також коли ваша пральна машина зупиняється і запускає кожен цикл.

Пусковий перемикач можна перевірити та замінити за допомогою досить простого процесу для пральних машин з вертикальним завантаженням, і він є частиною комп’ютера для пральних машин із фронтальним завантаженням. Для старих пральних машин з вертикальним завантаженням пусковий перемикач (а часто таймер) можна замінити, знявши задню панель верхньої панелі керування.

Коротке замикання головної плати управління

І, зрештою, головна плата управління. Це комп’ютерний мозок вашої пральної машини. Старі пральні машини мають досить прості основні плати управління, тоді як нові пральні машини самі по собі є невеликими комп’ютерами. Основна плата управління — це те, що отримує всі дроти від різних компонентів і відповідно керує пральною машиною.

Якщо на вашій основній платі керування відбулося коротке замикання, пральна машина буде повністю вимкнена або загориться без будь-якої іншої реакції. Якщо плата несправна, можна помітити нерегулярні відповіді та збої в роботі. У старих пральних машинах із вертикальним завантаженням основна плата керування зазвичай знаходиться на верхній панелі керування. Сучасні пральні машини з фронтальним завантаженням, як правило, мають основну плату управління за панеллю управління спереду.