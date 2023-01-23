Германия разрешит Польше передать Украине немецкие танки Leopard

Германия готова дать Польше разрешение на отправку немецких танков Leopard Украине, но пока не получила официального запроса. Как передает AFP, об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила французскому телеканалу LCI в Париже.

«Если нас спросят, мы не станем препятствовать», — сказала министр. «Мы знаем, насколько важны эти танки, вот почему сейчас мы обсуждаем это с нашими партнерами. Нам нужно сделать так, чтобы человеческие жизни были спасены, а территория Украины — освобождена», — добавила Бербок.

Ранее Польша заявила, что готова отправить Украине 14 «Леопардов». По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава ждет «четкого сигнала» от Берлина, что тот не будет возражать против поставок немецких танков третьей стране. 21 января министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали Германию немедленно начать поставки «Леопардов» Украине.

20 января представители стран НАТО провели переговоры на авиабазе Рамштайн в Германии, однако так и не смогли договориться о начале поставок. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что причина этого не в запрете, наложенном Берлином. «Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее», — подчеркнул он.