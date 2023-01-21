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ЗСУ ліквідували 120 тис. військових РФ із початку повномасштабного вторгнення

ЗСУ
За добу 20 січня РФ втратила в Україні 860 військових, 15 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 5 БПЛА й танк

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 120 160 (+860) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3140 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
  • артилерійських систем  – 2135 (+6) од,
  • РСЗВ – 443 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1891 (+5),
  • крилаті ракети  ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 4918 (+15) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 193 (+3).
21 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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