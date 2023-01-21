«Ми робимо все можливе, щоб Україна мала перевагу на полі бою»: міністр оборони США про мирні переговори з РФ

Про це він заявив на брифінгу після засідання групи «Рамштайн», який транслювався в етері телеканалу «Еспресо»

«Наша мета — надання Україні потужностей для того, щоб успішно просуватись на полі бою. Фактично ми досягли певного успіху на шляху до цієї мети. Саме тому Україна отримає два батальйони бронемашин Bredley та три батальйони бронемашин Stryker. Це велика кількість важкої техніки й це дуже важливо. Ми також спостерігаємо за нашими європейськими партнерами, які надають Україні потужну військову допомогу», — пояснив Остін.

Міністр оборони США наголосив, що військова допомога може надати перевагу Україні на полі бою

«Якщо підсумувати військову допомогу Україні, про яку було оголошено протягом кількох останніх днів, то можна сказати, що це виглядає дуже потужно. Також, якщо все це правильно використати, то результати та наслідки будуть дуже сприятливими для України. Ми допомагаємо Україні у навчанні військових. Тому я переконаний, що весь комплекс цієї допомоги надасть Україні те, що їй потрібно — успіхи на полі бою», — додав він.