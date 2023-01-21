Американські аналітики пояснили, навіщо на будинках в Москві розмістили ППО

Кремль, ймовірно, розмістив на будинках у Москві протиповітряну оборону, щоби створити провокаційні меседжі в інформаційному просторі для посилення антиукраїнських настроїв серед росіян, переконані аналітики Американського інституту вивчення війни — звіт ISW

19 і 20 січня у російських соціальних мережах почали поширювати фотографії, на яких видно, як на даху будівлі Міністерства оборони Росії та в інших місцях у Москві та поблизу міста встановлюють системи протиповітряної оборони.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, активізував свої зусилля з представлення російського вторгнення в Україну як екзистенціальної війни, щоби створити інформаційні передумови для затяжної війни.

«Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в Москві, щоб створити провокаційні меседжі, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. Малоймовірно, що Кремль вважає, що для України Москва є мішенню, і, швидше за все, він вдався до цієї показної гри, щоб посилити інформаційні операції з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні і подальших жертв.

Ця демонстрація також, ймовірно, є частиною нової інформаційної операції з контекстуалізації війни в Україні в російському міфі про Велику вітчизняну війну, яка, ймовірно, має на меті посилити підтримку росіянами військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як такої, що загрожує Москві і решті території Росії, подібно до того, як це робила нацистська Німеччина під час свого вторгнення в Радянський Союз».