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За добу ЗСУ знищили 770 солдатів РФ

Втрати окупантів
За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 119 300 військових, 3139 танків і 6241 бойову бронемашину

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 119 300 (+770) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3139 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од.
  • артилерійських систем – 2129 (+7) од.
  • РСЗВ – 442 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од.
  • літаків – 287 (+0) од.
  • гелікоптерів – 277 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од.
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0)

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

20 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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