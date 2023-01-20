Росія готується до прихованої мобілізації в окупованому Криму Директор ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ, щоб розповісти про плани РФ Зеленському » За добу ЗСУ знищили 770 солдатів РФ За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 119 300 військових, 3139 танків і 6241 бойову бронемашину Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 119 300 (+770) осіб ліквідовано

танків ‒ 3139 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од.

артилерійських систем – 2129 (+7) од.

РСЗВ – 442 (+0) од.

засоби ППО ‒ 220 (+0) од.

літаків – 287 (+0) од.

гелікоптерів – 277 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4)

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од.

спеціальна техніка ‒ 190 (+0) Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.