За добу ЗСУ знищили 770 солдатів РФ

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 119 300 (+770) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3139 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од.
- артилерійських систем – 2129 (+7) од.
- РСЗВ – 442 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од.
- літаків – 287 (+0) од.
- гелікоптерів – 277 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4)
- крилаті ракети ‒ 749 (+0)
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од.
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0)
Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.
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