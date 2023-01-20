У Франції заблокували кошти кремлівського телеканалу RT

Франція заморозила кошти кремлівського пропагандистського каналу RT France, через що він може припинити своє існування

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на внутрішню записку шеф-редакторки телеканалу Ксенії Федорової, яка потрапила в розпорядження видання.

«Всі кошти на рахунку заморожені на вимогу Головного управління скарбниці», — йдеться в повідомленні.

За словами Федорової, це робить «неможливим» продовження роботи «в тих же умовах, що і раніше», бо без грошей RT (Russia Today) стає неможливим виплачувати зарплати співробітників, які все ще працюють.

Відомо, що у березні 2022 року RT і Sputnik були заборонені в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну. Однак RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в західному районі Парижа, який транслювався в африканських франкомовних країнах.

Попри санкції ЄС, RT France також залишався доступним в Інтернеті, в тому числі на маргінальних платформах, таких як Odysee.

За словами одного зі співробітників, серед колективу існує страх не лише не отримати зарплату наприкінці січня, але й залишитися назавжди безробітними через те, що вони працювали у ЗМІ, на якому стоїть штамп «пропагандист».