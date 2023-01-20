США оголосили про військову допомогу Україні на $2,5 млрд

Міністерство оборони США в четвер увечері підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Згідно з переліком, до пакета входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, а також, як і очікувалось раніше, 90 бойових машин піхоти Stryker з 20 мінними катками і 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами боєприпасів калібру 25 мм.

Також США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони Avenger, 53 протимінних захищених від засідок автомобілів (MRAP), 350 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV), 20 тисяч 155-мм артилерійських снарядів; приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів і приблизно 11,8 тисячі 120-мм мінометних мін.

Окрім того, пакет військової допомоги містить 12 машин постачання боєприпасів, 6 командно-штабних машин, 22 тактичні машини для буксирування зброї, високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), близько двох тисяч протитанкових ракет, понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, саперне обладнання для розчищення загороджень, протипіхотні боєприпаси Claymore, прилади нічного бачення, запасні частини та інше польове обладнання.