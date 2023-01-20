США можуть почати передання Україні конфіскованих активів РФ у найближчі місяці – Мін’юст

У міністерстві юстиції США можуть протягом найближчих місяців почати передання Україні конфіскованих російських активів відповідно до ухваленого закону.

Про це під час дискусії в Гудзонівському інституті у Вашингтоні в четвер заявив керівник групи Мін’юсту США з виявлення й конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Укрінформ».

«У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій», – зазначив Адамс.

Він пояснив, що така передача відбуватиметься згідно з поправкою в бюджетному законі США, яка передбачає право міністерства юстиції передавати конфісковані кошти Державному департаменту з метою надання допомоги Україні.

Адамс уточнив, що не всі активи вдасться передати таким чином – зокрема дії закону не підлягають активи, вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.

«Це не «срібна куля», але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями», – додав посадовець.