Порошенко призвал Шольца предоставить Украине танки: чем быстрее – тем лучше

Пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире CNN призвал канцлера Германии Олафа Шольца продемонстрировать единство западного мира и предоставить Украине танки, необходимые для контрнаступления.

«В конце концов, может быть так, что Польша и другие страны-члены НАТО поставят нам танки без разрешения Германии. Это может быть Challenger из Великобритании, Leopard из Германии и другие. Нам точно сейчас нужны танки. Без танков невозможно обеспечить наступательную операцию», – объяснил Порошенко.

«Если мы рассчитываем отбросить российского агрессора с украинской территории, это невозможно без ПВО. Это очень тяжело без реактивных истребителей, и это невозможно без танков. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше», – подчеркнул он.

Порошенко отметил, что весь западный мир должен научиться единству и говорить единым голосом – Германия, США и другие страны-члены НАТО.

«Это мое послание канцлеру Шольцу. И еще один месседж – все народы в Европе поддерживают поставку Украине танков. Украина платит значительно более высокую цену, чем Германия», – подчеркнул он.