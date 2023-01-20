Нідерланди розглядають можливість надання Україні винищувачів F-16

Про це інформує NL Times.

Під час парламентських дебатів міністр закордонних справ Вопке Хукстра заявив, що міністри розглянуть можливість допомоги Україні.

Також у Давосі міністр оборони Кайса Оллонгрен сказала, що Нідерланди готові оплатити танки Leopard 2, які інші країни надсилають Україні.

«Це, звичайно, те, що ми готові зробити», — наголосила Оллонгрен.

Міністр закордонних справ Нідерландів вважає, що «немає табу» щодо достачання звичайного обладнання. Депутат Сьорд Вімер Сьордсма звернувся до кабміну з проханням доставити Збройним Силам України винищувачі F16 та БМП.

За словами Хукстра, Нідерланди надсилають лише те, що просить Україна. Київ нині потребує переважно важкого озброєння, країна давно просить сучасні бойові танки.

Нідерланди готові допомогти заплатити за отримання танків в Україні, але постачання має відбутися в рамках європейської чи коаліції НАТО.

«Ми чекаємо на позицію Німеччини з цього приводу, але я за те, щоб спробувати знайти рішення і відправити танки в Україну. Кожного разу ми показували, що можемо разом забезпечити Україну тим, що їй потрібно», — сказала Оллонгрен.