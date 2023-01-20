Директор ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ, щоб розповісти про плани РФ Зеленському

Про це інформує The Washingtin Post.

Представник адміністрації США та інші обізнані джерела повідомили виданню про таємний візит Бернса до Києва. Його метою було обговорення з українською стороною подальших імовірних військових планів Росії.

«Директор Бернс відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із Президентом Зеленським і підтвердив нашу незмінну підтримку України в захисті від російської агресії», — сказав представник адміністрації США.

Видання зазначає, що під час зустрічі з Бернсом Зеленський та представники української розвідки цікавилися, як довго Україна може розраховувати на підтримку США та Заходу на тлі отримання республіканцями контролю над Палатою представників. Своєю чергою сторона США підтвердило, що допомога з боку адміністрації Байдена залишиться сильною, а ухвалене Конгресом у грудні екстрене фінансування в розмірі 45 млрд доларів триватиме щонайменше до липня-серпня. Проте, за словами обізнаних джерел, Бернс визнав, що в якийсь момент допомогу буде отримати важче.

Утім представник ЦРУ відмовився характеризувати деталі розмови Бернса та Зеленського щодо військового планування Росії.

The Washingtin Post також зауважує, що «Бернс є шановною фігурою» для керівництва України, оскільки саме він надав дані Україні про плани наступу РФ. Зокрема, він попередив про те, що російська армія на першому етапі вторгнення намагатиметься захопити аеропорт Антонова.