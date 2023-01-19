Выбор подходящей IT компании для трудоустройства

Участие в создании, продвижении и модернизации цифровых продуктов позволяет отлично зарабатывать и заниматься увлекательным делом. При этом везде говорят о том, как не хватает квалифицированных специалистов, соответственно, вакансий множество, остается лишь выбрать лучшее предложение. Эксперты в области Айти требуются самым разным компаниям, начиная от Pin-Up казино, заканчивая веб-студиями, фирмами по разработке корпоративного программного обеспечения и фриланс-командами. Куда лучше трудоустраиваться? Ответить на этот вопрос получится только после детального анализа работодателей, ведь условия у всех разные.
Наиболее существенные параметры отбора
В распоряжении соискателей есть большое количество предложений от крупных Айти организаций наподобие Pin-Up и небольших фирм с узкой направленностью. Определяя, в какой фирме лучше работать, следует обратить внимание на:
- имидж компании;
- количество лет, которые она работает в IT индустрии;
- масштабы деятельности;
- отзывы бывших и нынешних сотрудников – если компанию включают в черные списки недобропорядочных работодателей, то туда подавать резюме однозначно не стоит;
- специфику организационной структуры – количество департаментов, наличие отделений за границей и т.д.;
- открытость – имеется в виду публикация сведений о руководстве, направлениях деятельности, наличие качественного сайта, страничек в социальных сетях и групп в популярных мессенджерах;
- скорость обратной связи.
Кроме того, значение имеет детализация вакансии. Если нет четкого описания требований к претендентам, примерного размера зарплаты и списка должностных обязанностей, то откликаться на объявление нет смысла. Скорее всего, это предложение от фирмы-однодневки, которая «кидает» сотрудников, не выплачивая зарплату.
Что еще нужно уточнить перед подписанием контракта
Чем больше моментов на начальном этапе будет проговорено с эйчаром Пин Ап или другой компании, тем меньше в дальнейшем риска возникновения взаимных претензий. Нередко случается, что айтишник при приеме на работу ожидает быстрого карьерного роста или определенных условий организации труда, но по факту их не получает. Также и работодатель может рассчитывать на определенный уровень квалификации создателя игровых автоматов, приложений и т.д., а по факту поставленные задачи он не выполняет. Чтобы избежать ненужных конфликтов, во время интервью необходимо уточнить:
- размер зарплаты и периодичность её выдачи;
- условия предоставления больничных и отпускных, а также длительность оплачиваемого отдыха;
- график работы;
- подчиненность и количество коллег – вы должны заранее знать, сколько у вас будет начальников, насколько большим окажется коллектив;
- перспективы и условия повышения;
- объем и специфику рабочих задач;
- наличие штрафных санкций;
- моменты, связанные с выполнением корпоративных правил, например, в некоторых фирмах обязательным является участие в неформальных встречах с коллегами, дарение подарков на Новый год и т.д.;
- материальное обеспечение – речь идет о предоставляемом оборудовании, расходных материалах и т.д.
Наиболее важные нюансы желательно закрепить в контракте. Ответственный подход к урегулированию условий трудоустройства является залогом успешной работы и карьерного роста в Пин Ап и любой другой Айти компании.
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