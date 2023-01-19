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Выбор подходящей IT компании для трудоустройства

Участие в создании, продвижении и модернизации цифровых продуктов позволяет отлично зарабатывать и заниматься увлекательным делом. При этом везде говорят о том, как не хватает квалифицированных специалистов, соответственно, вакансий множество, остается лишь выбрать лучшее предложение. Эксперты в области Айти требуются самым разным компаниям, начиная от Pin-Up казино, заканчивая веб-студиями, фирмами по разработке корпоративного программного обеспечения и фриланс-командами. Куда лучше трудоустраиваться? Ответить на этот вопрос получится только после детального анализа работодателей, ведь условия у всех разные.

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Наиболее существенные параметры отбора

В распоряжении соискателей есть большое количество предложений от крупных Айти организаций наподобие Pin-Up и небольших фирм с узкой направленностью. Определяя, в какой фирме лучше работать, следует обратить внимание на:

  • имидж компании;
  • количество лет, которые она работает в IT индустрии;
  • масштабы деятельности;
  • отзывы бывших и нынешних сотрудников – если компанию включают в черные списки недобропорядочных работодателей, то туда подавать резюме однозначно не стоит;
  • специфику организационной структуры – количество департаментов, наличие отделений за границей и т.д.;
  • открытость – имеется в виду публикация сведений о руководстве, направлениях деятельности, наличие качественного сайта, страничек в социальных сетях и групп в популярных мессенджерах;
  • скорость обратной связи.

Кроме того, значение имеет детализация вакансии. Если нет четкого описания требований к претендентам, примерного размера зарплаты и списка должностных обязанностей, то откликаться на объявление нет смысла. Скорее всего, это предложение от фирмы-однодневки, которая «кидает» сотрудников, не выплачивая зарплату.

Что еще нужно уточнить перед подписанием контракта

Чем больше моментов на начальном этапе будет проговорено с эйчаром Пин Ап или другой компании, тем меньше в дальнейшем риска возникновения взаимных претензий. Нередко случается, что айтишник при приеме на работу ожидает быстрого карьерного роста или определенных условий организации труда, но по факту их не получает. Также и работодатель может рассчитывать на определенный уровень квалификации создателя игровых автоматов, приложений и т.д., а по факту поставленные задачи он не выполняет. Чтобы избежать ненужных конфликтов, во время интервью необходимо уточнить:

  • размер зарплаты и периодичность её выдачи;
  • условия предоставления больничных и отпускных, а также длительность оплачиваемого отдыха;
  • график работы;
  • подчиненность и количество коллег – вы должны заранее знать, сколько у вас будет начальников, насколько большим окажется коллектив;
  • перспективы и условия повышения;
  • объем и специфику рабочих задач;
  • наличие штрафных санкций;
  • моменты, связанные с выполнением корпоративных правил, например, в некоторых фирмах обязательным является участие в неформальных встречах с коллегами, дарение подарков на Новый год и т.д.;
  • материальное обеспечение – речь идет о предоставляемом оборудовании, расходных материалах и т.д.

Наиболее важные нюансы желательно закрепить в контракте. Ответственный подход к урегулированию условий трудоустройства является залогом успешной работы и карьерного роста в Пин Ап и любой другой Айти компании.

19 января, 2023 | Category: Новости

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