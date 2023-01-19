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Премьер-министр Финляндии: Запад будет поддерживать Украину и пять, и десять, и пятнадцать лет

Санна Марин

Она заявила, что Европа и другие западные демократии направят Путину сигнал о том, что они будут «поддерживать Украину столько, сколько потребуется – пять, десять, пятнадцать лет, и это никогда не прекратится».

Выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, Марин добавила, что «украинцы будут решать, когда они готовы к переговорам, когда они готовы заключать мирные соглашения».

По ее словам, «история могла бы пойти совершенно по-другому», если бы западные союзники действовали решительнее, когда Россия незаконно аннексировала украинский Крым в 2014 году.

Член ЕС, Финляндия имеет протяженную границу с Россией и подала заявку на вступление в НАТО.

По словам Марин, Финляндия считала, что ей безопаснее оставаться вне альянса, но затем она увидела, как «Россия нападает на другую соседнюю страну, и мы не можем полагаться на эти отношения, так что нам приходится искать других партнеров».

19 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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